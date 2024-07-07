Психически сильные люди не разрушают других демотивирующими и деморализующими словами.

Психически сильные люди обладают способностью продуктивно регулировать свои эмоции, мысли и поведение, даже перед лицом неудач. Это может быть нелегко.

Об этом в своем материале для CNBC Make It пишет Скотт Маутц. Он обнаружил, что есть фразы, которые сильные духом люди всегда используют. Но есть девять фраз, которых самые сильные люди избегают.

1. "Я такой, какой я есть"

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Ваши умственные способности не являются вашим основным капиталом. Так же, как вы можете ходить в спортзал, чтобы развивать свои физические мышцы, вы можете развивать свои умственные мышцы. В своем исследовании Маутц выделил шесть основных мышц ментальной силы:

Сила духа.

Уверенность.

Смелость.

Принятие решений.

Целеустремленность.

Способность оставаться позитивно настроенным и вовлеченным, несмотря на негатив вокруг вас.

Что сказать взамен: "У меня есть базовый уровень психической силы, от которого я могу отталкиваться".

2. "Почему именно я?"

Произнося это перед лицом неблагоприятных обстоятельств, вы создаете искусственную беспомощность. Это форма ментальности жертвы, которая подпитывает идею о том, что вы бессильны. Но это не так.

Психически сильные люди берут на себя ответственность и действуют.

Что сказать взамен: "Почему не я?". Или, к примеру, скажите: "Кто изменит эту неблагоприятную ситуацию к лучшему? Почему не я?". Такая мысль может побудить к действию, а не к жалости к себе.

3. "Это твоя вина"

Психически сильные люди не испытывают потребности показывать пальцем или перекладывать вину на других, даже когда что-то идет не так. Вместо того, чтобы осуждать, они спешат на помощь.

Вполне вероятно, что если вы скажете это предложение, то встретитесь с защитной реакцией. Ваша цель – ослабить защитные механизмы другого человека и помочь сдвинуть дело с мертвой точки.

Что же можно сказать вместо этого? Воспользуйтесь фразой: "Все пошло не так, как мы надеялись. Что нам делать дальше?"

4. "Мне безразлично, что думают другие"

Психически сильные люди не живут в камере, изолируя себя от внешних взглядов. Они верят, что могут получить пользу от мнения других.

Это не означает, что они должны менять направление, как ветер, прогибаясь под того, кто последний прошептал им на ухо. Это означает, что они имеют достаточно уверенности в себе, чтобы собрать информацию, справиться с разногласиями и двигаться вперед с обоснованной идеей.

Что сказать взамен: "Я имею свою точку зрения, но готов выслушать".

5) "Поражение – это не вариант"

Возможно, это и не так, но такой подход может иметь непредсказуемые последствия. Это может помешать людям мыслить масштабно и идти на оправданный риск, или же подтолкнуть их к тому, чтобы скрыть информацию и ошибки.

Что говорить вместо этого: "Если это не сработает, какой наш план Б?"

6. "Это ваша проблема, а не моя"

Психически сильные люди не избегают ответственности и проявляют эмпатию, когда те, кто их окружает, испытывают трудности.

Они ищут способы помочь, даже если это просто выслушать и дать понять другому человеку, что его видят и слышат.

Что сказать взамен? Воспользуйтесь фразой "Чем я могу помочь?" или "Я здесь, чтобы выслушать".

7. "А что, если...?"

Автогонщики говорят, что если вы будете смотреть в стену трассы, вместо того, чтобы смотреть вперед, вы врежетесь прямо в нее.

Точно так же, если вы сосредотачиваетесь на том, что может пойти не так в ситуации с высоким давлением, вы в конечном итоге направите свой метафорический автомобиль прямо к этим негативным последствиям.

Что сказать вместо этого? Используйте фразу "Что будет ....". Это поможет вам сосредоточиться на том, что вам нужно делать дальше, делая проактивные шаги к положительному результату.

8. "Ты потерпел неудачу"

Если вы говорите кому-то это, скорее всего, они уже знают, что совершили ошибку, и не очень хорошо себя чувствуют из-за этого. Так чего вы достигаете, обличая их?

Психически сильные люди не разрушают других демотивирующими и деморализующими словами. Они помогают людям становиться сильнее с помощью продуктивной, полезной речи.

Что можно сказать вместо этого: "Ты еще не там" или "Что ты узнал из этого, что ты можешь применить, чтобы двигаться дальше?"

9. "Я начну позже, когда мне захочется"

На самом деле момент, когда вам "захочется" что-то сделать, может никогда не наступить. Или ваша мотивация может появиться так поздно, что это повлияет на качество результатов, поскольку вы будете пытаться уложиться в дедлайн.

Психически сильные люди сосредотачиваются на своих целях и делают шаги к их достижению, предпочитая начать раньше, чем позже.

Что можно сказать вместо этого: "Позвольте мне начать прямо сейчас".

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