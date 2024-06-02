Большинство из нас интуитивно понимает, что для достижения успеха на работе и в жизни нужно иметь навыки саморегуляции.

Психическая устойчивость – это способность продуктивно регулировать свои эмоции, мысли и поведение даже в сложных обстоятельствах. Это то, как вы управляете собой изнутри, чтобы лучше действовать извне.

Большинство из нас интуитивно понимает, что для достижения успеха на работе и в жизни нужно иметь навыки саморегуляции. Но на практике это трудно сделать. CNBC поделилось мини-тестом – если вы ответите "всегда" на эти восемь вопросов, вы психически сильнее большинства.

1. Вы устойчивы перед лицом неудач?

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Когда вы преодолеваете препятствия и сталкиваетесь с вызовами, иногда поражения просто неизбежны. Но ваша психическая сила определяется тем, как вы берете себя в руки и продолжаете двигаться вперед.

Ментально сильные люди сосредотачиваются на возможностях в невзгодах, а не на угрозах. Вместо того, чтобы застрять в непродуктивных эмоциональных реакциях и ощущении, что "это несправедливо", они принимают то, что есть, и спрашивают: "Как нам теперь двигаться дальше?"

2. Хорошо ли вы работаете под давлением?

Ваша способность преуспевать даже под давлением в значительной степени базируется на вашем мышлении и начальной реакции на стрессовые факторы. Быть психологически сильным означает думать о "вызове", а не об "угрозе".

Если вы видите в чем-то угрозу, ваше тело реагирует на нее так, как на хищника в дикой природе: учащенным сердцебиением, потными ладонями, напряженными мышцами и расстройством желудка. Чувство тревоги и представление обо всем, что может пойти не так, подрывает вашу работоспособность.

Психически сильные же люди думают: "Я готов к этому вызову". Такой подход помогает им справляться со стрессом, концентрировать внимание и контролировать свои эмоции и мысли, что повышает их работоспособность.

3. Избегаете ли вы поведения, которое демонстрирует человек, ищущий одобрения?

Психически сильные люди стремятся к подлинности, а не к одобрению. Они знают, что одобрение неуловимо, и стремление к нему через поведение, которое нравится людям, может подорвать их уверенность, продемонстрировать их неуверенность и создать фальшивое и временное ощущение комфорта.

Они понимают, как их потребность в одобрении сдерживает их, и ведут себя так, будто они уже имеют одобрение.

4. Избегаете ли вы сравнения себя с другими?

Сравнение себя с другими чаще всего заставляет вас чувствовать себя маленьким и неполноценным.

Это обычно предполагает сравнение собственных слабостей с сильными сторонами других людей. Вы приписываете их успех какому-то врожденному преимуществу, вместо того, чтобы рассмотреть контекст и факторы, которые могли работать в их пользу.

Люди с наибольшей психической силой сравнивают себя только с тем, кем они были вчера. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, соответствуют ли они кому-то другому в том или ином отношении, они спрашивают себя, становятся ли они лучшими версиями самих себя.

5. Как часто вы бросаете вызов статусу-кво?

Психически сильные люди знают, что смелость ведет к росту. Смелость означает мыслить масштабно, рисковать, переступать через дискомфорт, пробовать что-то новое и принимать изменения ради чего-то стоящего.

Она требует раскрытия убеждений, которые сдерживают вас, разоблачения бесполезных предположений и застойных историй, которые вы рассказываете сами себе, а также снятия ярлыков, которые вы сами себе навесили и которые вас тяготят.

Смелость означает замену ограничивающих убеждений, таких как "я недостаточно хорош", на убеждения, расширяющие возможности, например, "я имею все способности, необходимые для достижения успеха".

6. Умеете ли вы управлять своими негативными эмоциями в момент их возникновения?

Психически сильные люди не дают негативным эмоциям взять верх.

Вместо этого они пытаются понять то, что чувствуют, и это теряет над ними власть. Затем они логически переоценивают ситуацию и переосмысливают ее таким образом, чтобы принять меры, которые приведут к положительным результатам.

7. Как часто вы (или другие) можете сказать, что вы решительны?

Нерешительность – это отсутствие саморегуляции, дисциплины, смелости и убеждений. Она особенно вредна для людей на руководящих должностях.

На работе нерешительность может завести организацию в тупик, истощить энергию команды и повредить чувству уверенности сотрудников. Когда лидеры не принимают решения, они слишком долго оставляют несколько вариантов открытыми, что стоит организации денег.

В жизни же нерешительность позволяет кому-то другому ухватиться за то, за что не ухватились вы. Это приводит к тому, что вы тратите время на сомнения, которое могли бы потратить на то, чтобы быть первым.

Психически сильные люди действуют решительно, оценивают цену неправильного решения по сравнению с нерешительностью, устанавливают сроки для принятия решений, быстрее принимают неизбежный выбор и охотно предпринимают жесткие, непопулярные шаги, когда это необходимо.

8. Как часто вы привлекаете себя к ответственности за собственные поступки?

Психически сильные люди не боятся смотреть в зеркало и спрашивать себя:

"Где я ищу оправдания вместо того, чтобы двигаться вперед?"

"Где я избегаю проблемы вместо того, чтобы решать ее?"

"Где я обвиняю вместо того, чтобы быть храбрым?"

Нести ответственность за себя и собственные решения не всегда легко, но делать правильные вещи редко бывает легко.

И помните, даже если сейчас вы не можете ответить "всегда" на все вышеупомянутые вопросы, это не значит, что вы никогда не сможете. Имея правильные намерения и инструменты, вы можете стать – и оставаться – психически сильнее.

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