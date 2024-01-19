Возможно, вы не сразу подумаете, что овощи на вашей кухне - это волшебный инструмент для размораживания автомобиля, но эти лайфхаки одобрены экспертами.

Необходимость размораживать авто зимним утром – "мучение", через которое проходят многие люди. Избавиться от намерзлого на стеклах льда бывает непросто.

Существует множество специальных средств, таких как антиобледенительные спреи, которые помогут быстрее разморозить машину, а многие автомобили даже оснащены встроенными системами, ускоряющими этот процесс, но есть и другие способы решить эту проблему.

Издание Mirror пишет, что на вашей кухне прямо сейчас есть несколько овощей, которые могут пригодиться для размораживания автомобиля. Возможно, вы не сразу подумаете об овощах, когда будете решать проблему замерзшего автомобиля, но на самом деле существует целый ряд овощей, которые могут серьезно ускорить процесс, и все они доступны и недорогие.

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Во-первых, это картофель. Оказывается, это не только вкусный гарнир, но и средство, способное предотвратить образование инея на стеклах автомобиля, если только вы успеете сделать это перед морозом.

Разрежьте картофель пополам и протрите им все лобовое стекло и окна накануне вечером, когда прогнозируется холодная погода. Молекулы сахара, содержащиеся в картофеле, разрушат иней, как только он начнет образовываться, и вы получите утро без инея и еще несколько минут на сон.

Лук действует аналогичным образом. Если у вас нет ни картофеля, ни лука, у вас есть еще один отличный вариант: огурец. Этот освежающий салатный овощ обойдется вам чуть дороже лука, но, по мнению экспертов, это невероятно эффективный способ свести к минимуму время, которое вы тратите на размораживание автомобиля.

Это связано с тем, что он действует как "естественный отталкиватель влаги", - говорит Каллум Батлер из ALA Insurance.

"Огурец содержит натуральные масла, которые создают гидрофобную поверхность при натирании стекла или зеркала. Водоотталкивающие свойства огурца помогают остановить конденсацию влаги на лобовом стекле и образование тумана. По сути, это как защитная пленка на лобовом стекле, которая препятствует образованию конденсата в холодное время года", - объясняет Батлер.

Наконец, есть тыква, которую эксперты назвали "игровым средством", когда речь идет о том, чтобы остановить образование инея на вашем автомобиле.

"Секрет заключается в содержании крахмала в тыкве. Обязательно срежьте кожуру и натрите внутренний слой на лобовом стекле для быстрого размораживания. Крахмал действует как барьер между льдом и стеклом, предотвращая его быстрое повторное замерзание. Это значит, что вы сможете меньше времени проводить на морозе, оттирая лобовое стекло", - заявили эксперты Motor Match.

Ранее УНИАН писал, как очистить лобовое стекло ото льда за секунды.

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