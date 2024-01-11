Попробуйте необычный и гениальный метод борьбы с обледенением лобового стекла в при резком понижении температуры.

В начале 2024 года температура воздуха по всей стране упала до минусовых отметок. Вместе с морозом приходит и гололед, а вместе с ним и бич ранних утренних водителей - обледеневшие ветровые стекла.

Нет ничего хуже, чем выйти из дома и отправиться на работу, но обнаружить, что ваше лобовое стекло покрыто льдом, и рисковать опоздание, тратя время на его очистку.

Существует множество трудоемких методов и дорогостоящих средств для удаления льда, но один из пользователей YouTube поделился необычным и гениальным способом удаления льда с лобового стекла автомобиля с помощью основного продукта питания.

YouTube-канал Smart Fox, известный своими лайфхаками, бытовыми советами и трюками по уборке, выпустил видео, в котором призвал автомобилистов очищать лобовое стекло от льда с помощью картофеля.

В ролике описан альтернативный метод борьбы с обледенением лобового стекла как "действительно потрясающий".

В начале ролика говорится: "Прежде чем я расскажу вам о преимуществах этого метода, я хочу показать вам, как именно это сделать. Вам нужно разрезать картофель и протереть срезанную поверхность ломтиком. Ведь таким образом вы размазываете жидкость, вытекающую из картофеля, по лобовому стеклу. И это не просто так, это даже научно доказано, и это используется во многих местах по всему миру".

Есть и альтернативные методы: Smart Fox предлагает разрезать картофель пополам, чтобы он стал еще меньше, что позволит распределить больше жидкости по лобовому стеклу.

Кроме того, предлагается использовать кожуру картофеля, регулярно меняя ее на другую, чтобы она не стерлась до конца.

"Натирая лобовое стекло картофелем, мы распределяем сахар, содержащийся в картофеле, по лобовому стеклу", - объясняют специалисты.

Это гарантирует, что вода не сможет прилипнуть, а значит, не сможет образоваться лед. Это означает, что вы можете предотвратить замерзание вашего автомобиля зимой.

Если вы видите, что в течение ночи температура будет низкой, то можно натереть лобовое стекло картофелем накануне вечером, чтобы предотвратить полное замерзание стекол.

Картофель - не единственный предмет на вашей кухне, который может помочь в борьбе с замерзшим ветровым стеклом: лимонный сок и лук также могут помочь.

Ранее УНИАН писал, как очистить лобовое стекло ото льда за секунды.

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