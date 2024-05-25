Отмечается, что новая страсть к целибату среди молодых женщин кажется "естественным способом положить конец главе феминизма".

По всему миру набирает обороты добровольное безбрачие, и доказательства этого есть повсюду. Все больше гетеросексуальных женщин отказываются от секса, пишет The Guardian.

"В TikTok, например, полно видеороликов молодых людей, восхваляющих достоинства воздержания от секса. Тем временем новый литовский ромком Meanwhile вывел асексуальность на большой экран. В Южной Корее существует вирусное движение "4Б", получившее свое название от четырех типов би или "нет": bihon - гетеросексуальным бракам запрещено; bichulsan - никаких родов; biyeonae - никаких свиданий; и bisekseu - никаких гетеросексуальных сексуальных связей. В США комик поколения Z Хоуп Вудворд запустила тенденцию boysober, которая предполагает, что молодые гетеросексуальные женщины избегают свиданий", - говорится в публикации

Отмечается, что многочисленные исследования показывают, что во всем мире все больше и больше молодых людей отказываются от секса.

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В статье указывается на "поразительные изменения в культуре":

"Секс-позитивный феминизм, который был направлен на беззастенчивое прославление женской сексуальности, уже несколько лет находится на исходе, и это похоже на его последний похоронный звон. Справедливости ради, вероятно, следовало внести какую-то коррекцию... То, что должно было освободить женщин, превратилось в переупаковку патриархата".

Новая страсть к целибату среди молодых женщин кажется естественным способом положить конец этой главе феминизма, добавили в The Guardian.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы ответили, готовы ли к отношениям с девушкой, которая ведет OnlyFans.

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