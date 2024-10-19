В частности ученые заметили это во время вскрытия тела мужчины.

Исследователи обнаружили мужчину, который имел три пениса, что стало вторым в истории задокументированным случаем этого очень редкого врожденного состояния. В 2020 году в Духоке (Ирак) врачи зафиксировали первый задокументированный случай у 3-месячного мальчика, который родился с тремя пенисами, пишет Interesting Engineering.

Однако последний случай стал первым, когда такое состояние зафиксировали у полностью взрослого человека, что делает его медицинским открытием.

В частности студенты-исследователи из Медицинской школы Бирмингемского университета в Великобритании сделали это открытие во время вскрытия тела 78-летнего мужчины, который отдал свое тело для проведения исследований.

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В издании отмечают, что человек мог прожить всю свою жизнь, даже не зная об этом состоянии.

"Дифалия, или наличие двух пенисов, является чрезвычайно редким заболеванием, которым страдает один из каждых пяти-шести миллионов человек. В медицинской литературе описано лишь около 100 таких случаев. Авторы исследования написали в Journal of Medical Case Reports в этом месяце, что трифалия, редкая врожденная аномалия, при которой присутствуют три разных ствола пениса, была зафиксирована только один раз в истории", - говорится в материале.

Отмечается, что трифалия вызывает такие проблемы, как инфекции мочевыводящих путей, эректильную дисфункцию или проблемы с фертильностью. Это первый случай, когда врожденный порок развития был детально проанализирован в результате исследования после смерти.

Во время осмотра исследователи заметили, что пациент имел нормальные внешние половые органы, однако позже исследование выявило наличие "двух маленьких дополнительных пенисов, скрытых в мошоночной сумке".

"Основной и дополнительный пенис имели общий мочеиспускательный канал, который проходил через дополнительный пенис перед тем, как попасть в основной. Самый маленький дополнительный пенис, по словам авторов, не имел уретроподобной структуры", - подчеркнули в издании.

В Interesting Engineering отметили, что дублирование полового члена внутри тела в основном проявляется в более позднем возрасте, вызывая сексуальную дисфункцию, обструктивные симптомы мочеиспускания и недержание мочи во взрослом возрасте.

"Мы не можем быть уверены, что в этом случае дефект был незамеченным, поскольку в анамнезе у человека была операция по удалению паховой грыжи", - объясняют ученые.

Другие научные исследования

Ранее новое исследование показало, что люди могут заражаться птичьим гриппом напрямую от диких птиц. Отмечается, что ранее было известно, что птицы переносят вирусы H5, которые, в свою очередь, заражают других животных, таких как домашние птицы и млекопитающие.

Также сообщалось, что яд морской многоножки может лечить эпилепсию и хроническую боль. В частности ученые оценили токсины, которые производят морские ремипедии, напоминающие многоножку и живущие в подводных пещерах.

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