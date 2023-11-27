Если вы не знаете, почему нельзя свистеть на улице и в помещении, тогда можете быть очень удивлены.

Наверное, огромное количество людей хотя бы раз в жизни слышало, что свист - табу по банальной причине - якобы "не будет денег". Но далеко не все знают, почему нельзя дома свистеть и на улице днем, и ночью по другим причинам, которые не очень известны.

Сначала стоит копнуть - разобраться в том, какие же необычные свойства люди приписывают свисту. Как оказывается, еще в давние времена верили, что свистение может влиять на погоду и мир духов.

Что символизирует свист

Этот процесс символизировал приближение опасности. Сейчас легкое посвистывание могут использовать для того, чтобы что-то оценить, и перевести его на человеческий язык можно так: "Ничего себе". Кроме того, есть "уникумы", которые используют свист перед тем, как обратиться к человеку, чтобы заполучить его внимание.

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Почему в доме нельзя свистеть

В древности верили, что свистом в доме можно разбудить и разгневать домового, и он покинет жилье и унесет с собой деньги.

Считалось, что нечистая сила общается через свист, поэтому человек, который постоянно свистит, якобы может собрать вокруг себя бесов. Из-за нечисти дом может наполниться проблемами и конфликтами. Вот почему нельзя свистеть в помещении в обычные дни.

Есть примета, которая касается праздника - свадьбы. В этот день стоит особенно внимательно следить за тем, чтобы дома не свистели взрослые (детям такое поведение можно простить). Считается, что если на свадьбе будет свист, то пара не проживет вместе долгое время - семье грозит разрушение.

Если вы не знали, почему говорят, что нельзя свистеть, и "прокололись", тогда поступите так:

станьте на ровной поверхности;

повернитесь вокруг себя три раза против часовой стрелки.

Таким действием вы якобы "отматываете" время назад и нейтрализуете эффект совершенного действия.

Можно ли свистеть во дворе

Свист на улице, как и в доме, считается неприемлемым. В давние времена на улице просто так не свистели. Считалось, что, если засвистеть вслед мощному ветру, то можно спровоцировать сильную бурю, из-за которой будет уничтожен весь урожай.

Свист использовали моряки, они верили, что благодаря ему в штиль можно вызвать ветер, который наполнит паруса и позволит быстро двигаться дальше. Теперь, если у вас будут спрашивать, можно ли свистеть на улице днем или ночью, можете смело отвечать - нет.

Если вы не верите приметам, то от свиста дома и на улице стоит отказаться хотя бы по одной причине - он не является проявлением хорошего воспитания.

Ранее УНИАН объяснил, почему нельзя выкидывать вещи умершего до 40 дней.

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