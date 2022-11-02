Послание осталось на экранах российских радаров.

Экипаж военного самолета США оставил "послание" в небе возле российской авиабазы в Сирии. Американцы передали россиянам оригинальный рисунок, напоминающий пенис.

Как пишет La Repubblica со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker в течение почти двух часов находился к востоку от Кипра - перед сирийской базой Тартус.

Самолет нарисовал в небе пенис и полетел прочь. Очевидно, россияне увидели "послание", ведь усиленно контролируют район. Неизвестно, борт летел из Крита для дозаправки истребителей, или пилоты просто хотели "поздороваться" с россиянами.

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Пенисы в небе: что известно

Ранее несколько жителей американского города Омак опубликовали фотографии мужских гениталий, нарисованных на дневном небе. Они заявили, что рисунок могли сделать военные самолеты часто летают над округой.

Не только военные пилоты любят рисовать половые органы в небе, но и гражданские. В частности, австралийский пилот три часа кружил в районе залива Сент Винсент. За это время он заскучал и написал об этом прямо в воздухе.

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