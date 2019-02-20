В Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в воздухе половые члены
14:43, 20 февраля 2019Курьёзы
560 0
Пилот сопроводил рисунок надписью "Мне скучно".
Австралийский пилот написал в небе "Мне скучно" / скриншот
Австралийский пилот три часа кружил в районе залива Сент-Винсент. За это время он заскучал и написал об этом прямо в воздухе.
Рядом с надписью он также схематично изобразил два половых члена, об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware.
Самолет VH-EQK вылетел 19 февраля в 8:53 по местному времени из аэропорта Парафилд, пригород Аделаиды, и вернулся в него же в 11:57.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году самолет британской авиакомпании нарисовал в небе сердце в честь Дня влюбленных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter