В Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в воздухе половые члены

Пилот сопроводил рисунок надписью "Мне скучно".

Австралийский пилот три часа кружил в районе залива Сент-Винсент. За это время он заскучал и написал об этом прямо в воздухе.

Рядом с надписью он также схематично изобразил два половых члена, об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

Самолет VH-EQK вылетел 19 февраля в 8:53 по местному времени из аэропорта Парафилд, пригород Аделаиды, и вернулся в него же в 11:57.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году самолет британской авиакомпании нарисовал в небе сердце в честь Дня влюбленных.