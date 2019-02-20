цей матеріал доступний українською

В Австралии пилот самолета от скуки нарисовал в воздухе половые члены

14:43, 20 февраля 2019
Курьёзы
560 0
Австралийский пилот написал в небе "Мне скучно" / скриншот

Рядом с надписью он также схематично изобразил два половых члена, об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

Самолет VH-EQK вылетел 19 февраля в 8:53 по местному времени из аэропорта Парафилд, пригород Аделаиды, и вернулся в него же в 11:57.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году самолет британской авиакомпании нарисовал в небе сердце в честь Дня влюбленных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самолет#Австралия