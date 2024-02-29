Коричневые бутылки были традиционным выбором и остаются практичным и надежным вариантом.

Важно ли то, в какой бутылке находится пиво? Влияет ли это на вкус напитка? Как оказалось, все это давно изучено наукой. Американский пивовар Джефф Тайлер пролил свет на значение цвета бутылки, особенно когда речь идет о сохранении качества пива, пишет mashed.com.

Отмечается, что свет, особенно в ультрафиолетовом спектре, может инициировать химические реакции в пиве, которые приводят к нежелательным изменениям его вкуса и аромата. Коричневые бутылки были традиционным выбором, и, по словам Тайлера, они остаются практичным и надежным вариантом.

Основная причина этого предпочтения заключается в способности коричневого цвета ограничивать значительную часть вредных длин волн света. Коричневые бутылки действуют как естественный барьер против этих вредных воздействий, обеспечивая уровень защиты, который помогает сохранить свежесть пива.

Видео дня

В отличие от коричневого, зеленое стекло представляет более значительную угрозу целостности пива.

"Зеленое стекло не блокирует определенные длины волн света и может привести к тому, что пиво подвергнется воздействию солнечного света, что приведет к изменению его аромата и вкусу", - пояснил Тайлер.

Этот процесс приводит к появлению неприятных привкусов, которых стараются избежать многие любители пива.

Научное объяснение этого оптического явления предполагает взаимодействие ультрафиолетового света и хмеля, используемого в пивоварении. Хмель, цветы, которые придают пиву горечь, содержат соединения, называемые изогумулонами. Под воздействием ультрафиолета они вступают в реакцию, в результате которой образуются соединения, ответственные за неприятный запах. Так что, коричневые бутылки действуют как щит.

Учитывая все эти подводные камни, вполне логично, что популярность баночного пива продолжает расти. Тайлер указал на причины, по которой оно вкуснее бутылочного пива:

"У банок много плюсов. Они легкие, не бьются, как стекло, их легко перерабатывать (в основном), но, что наиболее важно, они не пропускают свет, что позволяет дольше сохранять пиво свежим".

Алюминиевые банки стали предпочтительным выбором для многих пивоваренных заводов. В отличие от бутылок, которые подвергают пиво воздействию света, банки создают непроницаемый барьер. Это гарантирует, что пиво останется в оптимальном состоянии до тех пор, пока банка не будет открыта.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы пьете пиво каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: