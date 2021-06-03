Дрон с секс-игрушкой сорвал мероприятие кандидата в мэры крупнейшего города Нью-Мексико.
Об этом пишет Daily News.
Мануэль Гонсалес, кандидат в мэры Альбукерке, отвечал на вопрос женщины, когда на мероприятие влетел дрон.
Владелец заведения схватил секс-игрушку, но подбежавший к сцене мужчина попытался отобрать её. Охрана задержала его.
Читайте такжеЖурналистка занялась сексом на свингер-вечеринке во время эфира (видео 18+)По сообщению Albuquerque Journal, копы опознали этого человека как 20-летнего Келана Драйера.
Полиция сообщила, что он нанес Гонсалесу скользящий удар по руке в разгар драки с искусственным фаллосом.
Сообщается, что Дрейер не управлял дроном сам. Гонсалес заявил, что видел человека, стоящего по другую сторону забора.
Гонсалес, который в настоящее время является шерифом округа Берналилло, предположил, что трюк с дроном был проделан «политическими противниками».
Действующий мэр Тим Келлер отверг предположение, что за этим стояла его команда.
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