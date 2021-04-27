Эксперты быстро поняли, что опасности найденный предмет не представляет.

В Германии взрывотехников вызвали для утилизации "ручной гранаты", найденной в Баварском лесу, которая на самом деле оказалась секс-игрушкой.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemaine Zeitung.

Читайте такжеБодибилдер из Казахстана "развелся" с секс-куклой и завел себя "квир-курицу" Лолу (видео)

Отмечается, что сумку с устройством нашла женщина во время пробежки в лесу за городом Пассау, неподалеку от границы Германии с Австрией и Чехией. Как отмечает FAZ, обнаружение забытых или спрятанных боеприпасов является привычным явлением в Германии даже более чем через 75 лет после окончания Второй мировой войны.

На место, которое указала женщина, прибыло подразделение взрывотехников для "утилизации опасного взрывчатого вещества".

Но эксперты быстро поняли, что опасности найденный предмет не представляет. Вместо боеприпаса они нашли презервативы, лубрикант и фиктивную гранату из резины.

"Поиск в интернете подтвердил подозрение. На самом деле есть секс-игрушки в виде ручных гранат. И именно об этом здесь шла речь", - заявили в полиции.

Вероятно, кто-то хотел утилизировать эти вещи, но не выбросил их в мусорку, отметил представитель полиции.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий