В КНДР признали, что основатель страны Ким Ир Сен не умел телепортироваться

Согласно мифу, Ким Ир Сен использовал мистическую технику, чтобы выиграть битву с имперскими японскими солдатами.

Официальное печатное издание Северной Кореи опровергло «факт» того, что основатель страны Ким Ир Сен умел телепортироваться в пространстве, как об этом думали граждане страны.

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на ежедневную газету КНДР «Нодон синмун».

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Газета опровергла легенду о тому, что Ким Ир Сен практиковал «chukjibeop» - мистический метод, используемый в боевых искусствах для телепортации к врагу.

«В действительности, человек не может внезапно исчезнуть и вновь появиться, свернув пространство», - говорится в статье.

Radio Free Asia отмечает, что согласно мифу, Ким Ир Сен использовал мистическую технику, чтобы выиграть битву с имперскими японскими солдатами в то время, когда Корея была японской колонией (1910-1945). Тогда основатель Северной Кореи предположительно руководил корейскими партизанами в изгнании.

Как сообщал УНИАН, Ким Чен Ын пропал третий раз за год.

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