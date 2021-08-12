В Карпатах отдыхающие плавали в открытом бассейне, когда к ним вдруг запрыгнула корова.
Видео курьеза опубликовала очевидица Александра Стасюк на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, что корова стояла у кромки воды и решила левой передней ногой ступить на нее, но чуть не упала. Однако уже через секунду, еле удержав равновесие, животное просто запрыгнуло в бассейн. Выглядело все так, будто корова сначала проверила воду, а потом решила искупаться.
По словам очевидицы, животное гуляло само по себе, а эта история обошлась без жертв.
"Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", - рассказала девушка.
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