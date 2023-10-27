Женщине так все надоело, что она обратилась в суд для решения проблемы.

В городе Павия на севере Италии женщина выиграла судебный приказ о выселении из своего дома сыновей в возрасте 40 и 42 лет.

Как пишет Sky News, 75-летняя женщина пыталась убедить своих сыновей, которые работали и были способны сами себя обеспечивать, переехать, но они отказались. Поэтому она решила принять решительные меры и добиться постановления о выселении через суд.

Она поддерживала их, когда они были без работы, и ожидала, что они переедут, как только найдут работу, но этого не произошло. Вместо этого оба брата также не смогли внести свой вклад в домашние расходы и не помогали ей по хозяйству, сообщают итальянские СМИ. Они даже приходили домой посреди ночи и оставляли свои вещи в полном беспорядке.

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Судья Симона Катерби посочувствовала тяжелому положению матери и вынесла решение в ее пользу. Суд постановил, что первоначально, когда братья были безработными, "родитель был обязан обеспечивать содержание".

Однако после того, как они начали зарабатывать, "это уже не было оправданным", поскольку "двое обвиняемых старше 40 лет", говорится в решении суда.

В постановлении судьи добавлено, что "в законодательстве нет положения, которое наделяло бы взрослого ребенка безоговорочным правом оставаться в доме, принадлежащем исключительно родителям, против их воли и только в силу семейных уз". У мужчин есть время до 18 декабря, чтобы выехать.

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