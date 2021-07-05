Автобус снимут с маршрута.

В Испании на карантин отправили сразу 60 человек. Это произошло из-за сбежавшей из психбольницы девушки.

Об этом пишет noticia.ru.

Пассажиры автобуса, который следовал из Картахены в Ла-Мангу, могут быть заражены коронавирусом. С ними ехала 17-летняя девушка, сбежавшая из психиатрической больницы в Картахене. Она больна коронавирусом.

Теперь другие пассажиры должны уйти на самоизоляцию, а также сдать тесты на COVID-19.

Читайте такжеВ машине киевского такси обнаружили змею (фото)Отмечается, что управляющая компания ALSA обязалась провести тщательную дезинфекцию автобуса.

Также транспортное средство на время должны снять с маршрута.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская