В ролике Шарма стоит на крыше автомобиля, а его пес – привязан к воздушным шарикам с гелием.

Индийского YouTube-блогера арестовали за жестокое обращение с животными после неудачного ролика со своей собакой Долларом.

Об этом пишет BBC.

32-летний Гаурав Шарма с более 4 миллионами подписчиков снял на видео "летающего" собаку – к телу Доллара блогер прикрепил наполненные гелием шарики и попытался отправить его в полет.

Вместо того чтобы похвалить блогера, люди начали возмущаться его поступком, ситуацией заинтересовались и защитники животных, сообщившие о преступлении в полицию.

В ролике Шарма стоит на крыше автомобиля, а его пес – привязан к воздушным шарикам с гелием. В какой-то момент мужчина опускает четвероногого, и животное начинает подниматься.

На высоте второго этажа дома собаку поймали, после чего прозвучали радостные аплодисменты.

Сначала Гаурав ответил подписчикам, что соблюдал все правила безопасности, а к Доллару относится как к своему ребенку, но из-за давления сообщества социальной сети видео удалил.

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur



(Pic-Screengrab of the video) pic.twitter.com/jYHKUjMdG3 — ANI (@ANI) May 27, 2021

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Автор: Яна Ставская