Индийского YouTube-блогера арестовали за жестокое обращение с животными после неудачного ролика со своей собакой Долларом.
Об этом пишет BBC.
32-летний Гаурав Шарма с более 4 миллионами подписчиков снял на видео "летающего" собаку – к телу Доллара блогер прикрепил наполненные гелием шарики и попытался отправить его в полет.
Вместо того чтобы похвалить блогера, люди начали возмущаться его поступком, ситуацией заинтересовались и защитники животных, сообщившие о преступлении в полицию.
В ролике Шарма стоит на крыше автомобиля, а его пес – привязан к воздушным шарикам с гелием. В какой-то момент мужчина опускает четвероногого, и животное начинает подниматься.
На высоте второго этажа дома собаку поймали, после чего прозвучали радостные аплодисменты.
Сначала Гаурав ответил подписчикам, что соблюдал все правила безопасности, а к Доллару относится как к своему ребенку, но из-за давления сообщества социальной сети видео удалил.
Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur— ANI (@ANI) May 27, 2021
(Pic-Screengrab of the video) pic.twitter.com/jYHKUjMdG3
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