Брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки прервался из-за странного звука.
Читайте такжеПаук свил паутину между Трампом и Дудой во время их общения с журналистами (видео)Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома. Звук слышно после десятой минуты.
Псаки говорила об информировании по поводу вакцинации против COVID-19, когда внезапно раздался резкий звук, похожий на дрель или сильный скрип.
"Не бойтесь, потолок не падает. Хорошо... Это старое здание", - отреагировала, посмеиваясь, пресс-секретарь.
Кто-то из зала выкрикнул, что это мог быть призрак 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна.
"Возможно, призрак Линкольна! Это что-то необычное. Может быть, это он и есть", - поддержала шутку Псаки и продолжила свою речь.
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