Суд в Германии отменил "алкогольный" запрет для борьбы с коронавирусом

По мнению суда, "ни продажа, ни употребление алкоголя не привели немедленно к распространению болезни".

Административный суд Дюссельдорфа отменил необычное карантинное ограничение города в связи с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеВ Польше суд отказался признать домашними животными куриц, которые смотрят телевизорОтмечается, что в середине мая Дюссельдорф решил запретить продажу и употребление алкоголя за пределами дома в старом центре города. Запрет начал действовать на этих выходных.

В четверг суд удовлетворил срочное ходатайство ритейлера и объявил запрет незаконным. Суд пояснил, что алкогольный запрет не годится для обуздания коронавирусной инфекции.

По мнению суда, «ни продажа, ни употребление алкоголя вне дома не привели немедленно до дальнейшего инфицирования и распространения болезни», а люди все равно собираются в центре. Город же аргументировал, что запрет необходим, чтобы не допустить стихийных скоплений людей.

По мнению суда, для борьбы с распространением вируса лучше подошло бы «ограничение доступа к старому городу и создание зон ограниченного доступа».

Город Дюссельдорф отреагировал еще в среду вечером перед официальным объявлением суда и снял запрет на алкоголь. Теперь городская власть будет искать другие способы избежать скопления людей в старом городе.

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