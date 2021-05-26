Что хотел продемонстрировать таким образом мужчина – неизвестно / скриншот из видео
На выходных на проезжей части улицы Саксаганского в Киеве неизвестный мужчина принял ванну, которая была обустроена в прицепе припаркованного автомобиля.
Курьезный видеоролик опубликовал в своем Instagram очевидец Артем Кейбал.
Прицеп был полностью переоборудован под ванную комнату: радиатор, тумбочки, полка с вазоном, душем и унитазом.
Рядом с необычным прицепом стояла полицейская машина.
Что хотел продемонстрировать таким образом мужчина – неизвестно.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Харькове компания устроила поездку на "ковре-самолете" (видео)
- Жители Киева замуровали свой балкон и обложили его плиткой (фото)
- В караоке в Киеве клиент травмировал член: владелец сети заявил о "весенней истории"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram