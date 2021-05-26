Рядом с необычным прицепом стояла полицейская машина.

На выходных на проезжей части улицы Саксаганского в Киеве неизвестный мужчина принял ванну, которая была обустроена в прицепе припаркованного автомобиля.

Курьезный видеоролик опубликовал в своем Instagram очевидец Артем Кейбал.

Прицеп был полностью переоборудован под ванную комнату: радиатор, тумбочки, полка с вазоном, душем и унитазом.

Рядом с необычным прицепом стояла полицейская машина.

Что хотел продемонстрировать таким образом мужчина – неизвестно.

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Автор: Денис Прядко