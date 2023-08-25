Обратите внимание на то, что увидите на головоломке первым.

В сети стала популярной оптическая иллюзия, благодаря которой люди якобы могут узнать свои важные черты характера.

Иллюзию опубликовала в TikTok популярный блогер Мия Йилинь. За несколько дней эта головоломка набрала более 80 тысяч просмотров и свыше шести тысяч лайков. Кроме того, эту оптическую иллюзию добавили в избранное почти 500 раз.

На изображении есть "рука", а также "человек, который кричит". То, что вы увидите первым, якобы может раскрыть о вас правду.

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"Если вы первой увидели руку, значит, вы невероятно способны решать проблемы в стрессовых ситуациях и можете справиться с любым вызовом, который случится на вашем пути", - отметила блогер. По ее словам, также таких людей можно назвать нерешительными, поскольку простой выбор им делать трудно.

Автор контента отметила, что люди, которые в первую очередь увидели кричащего человека, постоянно исследуют свой внутренний мир, они - мыслители. "Саморефлексия - это ваш образ жизни, и у вас есть глубокое понимание ваших собственных сильных и слабых сторон. Но обязательно будьте добры к себе и практикуйте самопринятие. У вас все замечательно, и никто не идеален", - подчеркнула блогер.

Интересные новости - вот такая свежая головоломка была опубликована ранее

УНИАН писал, что появилась картинка, на которой среди большого количества разных грибов нужно было найти скрытую мышь. Чтобы заметить животное, необходимы внимательность и умение концентрировать внимание на деталях.

Авторы задания отметили, что это очень сложная оптическая иллюзия. Внимательным читателям предложили попробовать найти мышь за 20 секунд.

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