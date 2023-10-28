Медики врачи обнаружили маленького паучка, который передвигался по ушному каналу.

На Тайване 64-летняя женщина в течение нескольких дней испытывала странный шум в левом ухе. Врачи были шокированы, когда нашли причину.

Как пишет NBC News, пенсионерка несколько ночей не могла уснуть, чувствуя движение кого-то неизвестного в ухе. Женщина поехала в больницу. Медики врачи обнаружили маленького паучка, который передвигался по ушному каналу, отбросив старую кожу. В апреле врачи с помощью трубки отсосали паука и экзоскелет.

"Она не чувствовала боли, так как паук был очень маленьким. Он всего 2-3 мм", - рассказал врач Тенгчин Ванг.

Он сказал, что написал отчет из-за новизны случая: он уже видел муравьев, бабочек, тараканов и комаров в ушах людей, но никогда не видел насекомых, которые бы линяли внутри слухового прохода. Доктор призвал людей обратиться к врачу, если у них возникнут аналогичные симптомы.

Американские врачи отмечают, что обнаружение насекомого в ухе — редкое, но не уникальное явление. Доктор Дэвид Касл из клиники ENT Sinus and Allergy of South Florida отметил, что большинство специалистов по лечению уха, носа и горла за свою карьеру видят в ушных каналах десятки, если не больше, жуков или членистоногих.

Живые насекомые составляют не менее 14% посторонних предметов, обнаруженных в слуховых проходах людей.

Напомним, ранее мужчина из Перу заявил, что у него была двухдневная эрекция после укуса одного из самых ядовитых пауков в мире.

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