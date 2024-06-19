Врожденный интеллект играет до 2% в будущем успехе человека.

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2000 года Джеймс Хекман утверждает, что богатые родители и высокий интеллект не всегда являются залогом богатства. Зато есть три черты личности, которые предусматривают финансовый успех. С этим соглашается миллиардер из США Марк Кьюбан, пишет Inc. Magazine.

Исследование Хекмана показало, что врожденный интеллект играет, в лучшем случае, от 1% до 2% в будущем успехе ребенка. Зато финансовый успех коррелирует с личностными чертами, которые составляют добросовестность: самодисциплина, настойчивость и усердие.

В то же время, по словам Кьюбана, дело не в деньгах или связях. Речь идет о готовности переработать и переучиться. Он добавляет, что удача также играет важную роль в успехе.

Видео дня

Как пишут авторы исследования Корнельского университета: "максимальный успех никогда не совпадает с максимальным талантом, и наоборот. Наша симуляция четко показывает, что такой фактор – это просто чистое везение".

Однако вы не можете контролировать везение и лишь частично можете контролировать IQ. Однако каждый имеет возможность контролировать, насколько вы добросовестны, усердны и настойчивы.

Каждый определяет успех по-своему. Но если вы определяете успех по традиционным меркам, таким как профессиональные достижения, богатство или слава, то упорная работа – это большой выравниватель. С другой стороны, если определение успеха больше склоняется к качеству личных отношений, поддержанию положительного баланса между работой и личной жизнью или к тому, чтобы сделать значимый вклад в жизнь других людей, тяжелый труд все равно является большим выравнивателем.

"Люди, которые получают максимум от своей жизни, упорно работают над тем, чтобы улучшить качество часов, которые они выкраивают для себя. Люди, которые выделяются тем, что служат другим, прилагают больше усилий, чтобы использовать свои навыки и опыт: именно так они способны делать такие значимые изменения. Мы не можем контролировать, обладаем ли мы определенными врожденными преимуществами. Но мы можем контролировать уровень нашей настойчивости, самодисциплины и усердия", – говорится в публикации.

Интересные финансовые новости

Многие стремятся зарабатывать больше, считая, что после удовлетворения всех материальных желаний они станут счастливее. Но за деньги счастье не купишь - счастливые люди просто более успешны.

Средняя зарплата не гарантирует финансовой стабильности. Многие люди, которые получают средний доход, все равно с трудом сводят концы с концами и даже живут в бедности.

Вас также могут заинтересовать новости: