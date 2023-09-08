Исследователи опросили более 56 тысяч человек из 65 стран по поводу образа тела и выяснили, жители каких стран наиболее уверенны в своей фигуре.

Мальта известна своей красивой архитектурой и захватывающей береговой линией - и оказывается, ее жители тоже довольны тем, как они выглядят. А вот Украина оказалась в пятерке лидеров среди стран, жители которых недовольны своими фигурами.

Исследование, опубликованное в Body Image, показало, какие страны возглавили список, жители которых наиболее уверены в своем теле, пишет Daily Mail. Предыдущие исследования обнаружили связь между высоким уровнем признания своего тела и рядом положительных качеств благополучия, включая повышение самооценки и привычки здорового питания.

Однако до сих пор мало исследований изучали, как восприятие тела варьируется в зависимости от страны. Чтобы ответить на этот вопрос, команда из Университета Англии Раскин провела глобальный опрос с участием 56968 участников из 65 стран. Им было предложено оценить, насколько они согласны с десятью утверждениями, включая "Я уважаю свое тело" и "Я ценю различные и уникальные характеристики своего тела".

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В целом результаты показали, что более позитивное представление о своем теле тесно связано с лучшим психологическим благополучием и удовлетворенностью жизнью.

"Это одно из крупнейших когда-либо проводившихся исследований образа тела, осуществленное в результате совместных исследований с участием более 250 ученых со всего мира. Наш вывод о том, что более высокая оценка фигуры связана с лучшим психологическим благополучием, подчеркивает важность разработки способов продвижения более позитивного образа тела во всем мире", - сказал ведущий автор исследования профессор Вирен Свами.

Разбивая результаты по странам, исследователи обнаружили, что Мальта возглавила список стран с наибольшей уверенностью в своей фигуре. За ней следуют Тайвань, Бангладеш, Казахстан, Южная Корея и Филиппины.

На другом конце шкалы наименьшую уверенность в себе имели жители Австралии, за ними следуют Индия, Великобритания, Ирландия, Украина, Германия и США.

Также, исследование показало, что во всех странах признание тела было выше у людей, живущих в сельской местности, а также у одиноких людей.

"Люди, живущие в городских районах, могут чувствовать более сильное давление, заставляющее их соответствовать "идеалам тела". Также примечательно, что люди из стран, которые считаются культурно отличными от США, в целом стали лучше ценить свое тело. Люди в сельской местности также могут получить пользу от пребывания на природе, что, как показали прошлые исследования, также связано с позитивным имиджем тела", - сказал профессор Свами.

Исследователи надеются, что результаты побудят власти во всем мире продвигать более позитивный образ тела.

"Мы уверены, что настоящая работа поможет ученым лучше понять значение и проявление признательности к телу у разных народов, и будет представлять ценность для практиков и политиков, стремящихся продвигать более позитивные результаты в отношении образа тела в различных национальных, культурных и языковых группах", - говорится в исследовании.

Другие новости о фигуре

Как сообщал УНИАН, по данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), липосакция обогнала увеличение груди в качестве самой популярной в мире формы косметической хирургии. Также среди популярных процедур оказались ринопластика и абдоминопластика.

В отчете также отмечается заметный рост (более чем на 30%) использования гиалуроновой кислоты, ее обычно вводят в качестве наполнителя для лица.

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