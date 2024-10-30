Отмечается, что отказаться от соленой пищи недостаточно.

Люди, которые страдают от гипертонии, знают множество способов, которые помогут привести давление в норму. В то же время мало кто знает, что одна коварная привычка может повышать кровяное давление.

Диетолог Карен Ансель рассказала изданию Eating well, что кровяное давление зависит от того, как кровь течет по вашим артериям. Проблема возникает, когда кровь течет с чрезвычайно высокой скоростью, создавая нагрузку на стенки артерий. Со временем артерии могут повредиться, а это повышает риск инфаркта и инсульта. Нормальное давление - менее 120 систолическое и менее 80 диастолическое.

Привычка №1, от которой нужно отказаться, если у вас высокое кровяное давление, - употребление продуктов с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров, а именно ресторанной и ультраобработанной еды

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Сверхпереработанные продукты - чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газировка - часто содержат много натрия, сахаров, насыщенных жиров и консервантов, которые продлевают ее срок годности.

"Не всякая обработка вредна", - говорит Дэвид Л. Кац, доктор медицинских наук, доктор философии, специалист по внутренним болезням и профилактической медицине с опытом работы в области питания. "Сверхпроцессированные продукты содержат ингредиенты, которые домашние повара никогда или почти никогда не используют - в том числе ароматизаторы, красители, текстуризаторы и эмульгаторы".

И дело не в том, что иногда встречающиеся чипсы с солью и уксусом или замороженная пицца - это худшие вещи в мире. Проблема в том, в каком количестве они попадают в наш рацион. Современные исследования показывают связь между ультраобработанными продуктами и высоким кровяным давлением.

Как улучшить артериальное давление

готовьте дома;

будьте активны;

декомпрессия. Исследования показали, что у людей, испытывающих хронический стресс, вероятность высокого кровяного давления на 61% выше, чем у тех, у кого низкий уровень стресса.

Ранее УНИАН писал, влияет ли употребление кофе на кровяное давление.

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