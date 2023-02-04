Некоторым может даже показаться, что у ребенка парик.

9-месячный Даниил Коваленко из Винницы стал рекордсменом Украины в категории "Самые длинные волосы у младенца". У него шевелюра длиной в 20 сантиметров.

Об этом рассказала глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook. "Вы, наверное, думаете, зачем на младенца надели парик?! Представьте себе, что такую шевелюру имеет мальчик возрастом 9 месяцев!" - написала она.

Ветрова пошутила, что маленькому украинцу больше подходит имя не Даниил, а Лев. И, что интересно, волосы у ребенка гораздо гуще, чем у его родителей.

Видео дня

"Его грива, то есть волосы, замерялись нами в соответствии с международными правилами и имеют... 20 см в длину! К тому же, волосы в Данные гораздо гуще, чем у его мамы и папы и, возможно, даже у нас с вами", — добавила глава Национального реестра рекордов.

Как девушка дотащила фургон до заправки своими волосами

34-летняя звезда британского "Цирка ужасов" (Circus of Horrors) Анастасия Савицкая пригнала свой фургон на заправочную станцию с помощью собственных волос. Случайные зрители были ошеломлены, когда женщина тащила авто по центральной улице Лондона.

Уроженка Польши признана Книгой рекордов Гиннеса, обладательницей самого сильного волос в мире и использует его в своих выступлениях воздушной гимнастики. Они даже застрахованы на 1 миллион фунтов стерлингов.

Вас также могут заинтересовать новости: