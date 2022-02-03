В сети появилось видео, на котором сотрудники Королевской Почты якобы запечатлены в состоянии наркотического опьянения.

В столице Великобритании Лондоне сотрудники Королевской Почты якобы "случайно" съели кексы с коноплей, которые не смогли ни доставить, ни отправить обратно, и были замечены на улице в Клэпхеме шатающимися.

В Instagram Stories опубликовали видеозапись, на которой были засняты дезориентированные британские почтальоны, и также объяснена причина такого поведения, пишет dailymail.co.uk.

По его данным, в сети поделились, что сотрудники Королевской Почты утром съели кексы, которые лежали в офисе на протяжении месяца, поскольку на них не был указан обратный адрес, а дом, в который их должны были доставить, оказался пустым.

В ролике утверждается, что почти все почтальоны в Клэпхэме "случайно" съели наркотические кексы.

На видео заснято, как один почтальон идет, шатаясь, к тележке Королевской Почты на улице, а потом коллега ему говорит: "Вы в порядке? Позвольте мне взять тележку". Другой человек добавил: "Ты просто очень под кайфом".Читайте такжеВ Британии собаку спасли из болота с помощью сосиски и дрона (видео)

На ролике также заснята беседа почтальонов, возможно в офисе. "Один парень сказал, что шел к двери и думал, что идет целую вечность…", – стало известно из видео.

Позже учетная запись, с которой было опубликовано видео, удалили.

В Королевской Почте уже отреагировали на ролик. "Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы начали расследование, которое определит, могут ли быть предприняты какие-либо дальнейшие действия, включая дисциплинарные меры…", – сообщил представитель Королевской Почты.

Напомним, несколько лет назад в Британии почтальон буквально "сгорел" на работе – умер из-за того, что в последние два месяца перед Рождеством очень сильно перерабатывал.

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