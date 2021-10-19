"Художницу" разыскивают правоохранители, узнали журналисты.

Во Львове на Таможенной площади неизвестная женщина ночью раскрасила серые бордюры в разные цвета – зеленый, белый, голубой.

Женщина в течение трех часов красила бордюры посреди ночи, чтобы не оказаться в центре внимания, но попала на камеры видеонаблюдения, говорится в сюжете ТСН.

По данным журналистов, коммунальщики заметили разноцветные бордюры утром и были смущены.

"...По городским камерам видеонаблюдения удалось выяснить, кто именно их видоизменил, но непонятно – зачем", – говорится в сюжете.

Женщину разыскивают сотрудники полиции, поскольку она нанесла Львову ущерб – бордюры необходимо будет перекрасить в серый.

Напомним, летом прошлого года во Львове коммунальщики на ул. Трактат Глинянский на тротуаре оригинально залатали брешь в мостовой. Вместо того, чтобы уложить новую брусчатку, коммунальщики залили дыру бетоном, а сверху нанесли рисунок, имитирующий плиты.

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Автор: Екатерина Присяжнюк