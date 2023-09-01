Мужчина рассказал, что к концу ночи его брат начал вести себя "агрессивно".

Жених и невеста были ошеломлены после того, как одному гостю удалось самостоятельно выпить на свадьбе на 1500 фунтов стерлингов - и, что еще хуже, гостем был сводный брат невесты.

Как пишет mirror, сводный брат 33-летнего мужчины, который также был гостем на свадьбе, объяснил, что родители его нового зятя оплатили большую часть свадьбы, поскольку они "достаточно обеспечены", и они согласились на оплату счета за открытый бар. Однако они не ожидали, что брат невесты закажет несколько порций бурбона, чтобы попытаться "завоевать расположение" некоторых женщин на приеме.

В сообщении на Reddit 22-летний мужчина написал: "Мой сводный брат потратил более 1500 фунтов стерлингов на свадьбу моей сестры (его сводной сестры), потому что у них был бесплатный бар. Мой брат, ребенок мужского пола, который живет с нашей мамой и моим отцом (его отчимом) без арендной платы, моя мама оплачивает его пиво и готовит для него всю еду. Его жизнь состоит из просыпаться, когда ему захочется, сидеть на диване, пить пиво, смотреть телевизор, публиковать посты в TikTok и играть на гитаре. Он не удерживается на работе примерно с 2012 года, и его умудряются увольнять с других работ за то, что он, по сути, пытается вести себя как менеджером и/или не появляется, потому что считает, что эта роль ниже его".

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Мужчина отметил, он не был желанным гостем на свадьбе.

"Особенно учитывая, что единственный раз, когда он пишет моей сестре, это попросить у нее денег или рассказать ей, как ей жить. Свадьбу моей сестры оплатила семья ее жениха, которая довольно обеспечена, и, естественно, они пошли ва-банк с бесплатным счетом в баре. Мой брат узнал об этом. Проведя большую часть вечера в попытках заболтать почти каждую женщину, присутствовавшую на свадьбе, угощал их выпивкой и пытался добиться их расположения. Он заказал пять или шесть порций, каждая из них состоит из 10 шотов Джека Дэниэлса, стоимость которых в пабе отеля в Кенте составляет около 4,50 фунтов за шот", - рассказал мужчина.

Мужчина добавил, что к концу ночи его брат начал вести себя "агрессивно" и потратил на выпивку почти 1500 фунтов из денег своих новых родственников. И в довершение ко всему, когда его брат начал пинаться в машине по дороге домой, мама кричала на младшего мужчину.

Он объяснил: "К концу вечера он не только был невероятно пьян и агрессивен, но еще и потратил почти 1500 фунтов на выпивку за счет моего зятя. В довершение всего, во время поездки домой на моей машине, он начал прикуривать сигареты после того, как я специально сказал ему, что он не может курить в моей машине. И когда я кричу на него, он бросает в меня зажженную сигарету и разбивает переднюю часть моей машины. Затем вишенка на торте, моя мама винит меня в большей части его поведения, поскольку я его не принимаю".

Комментаторы поста были озадачены поведением брата: многие говорили, что его следует заставить платить семье своего зятя за все заказанные им напитки. Или, поскольку их мама считает его "золотым ребенком", ей следует отправить счет для оплаты от его имени. Один человек сказал: "Твоя мама должна оплатить счет в баре! Она пригласила и вынудила его пригласить, она вырастила ребенка и может продолжать платить за него!", а другой добавил: "Сестре нужно попросить маму заплатить за 1500 фунтов, если он такой золотой ребенок".

Курьезные случаи на свадьбах

Невеста разозлилась из-за наряда одной из гостей и ее неудачного подарка. Это чуть не испортило всю свадьбу. О своем опыте девушка рассказала на Reddit. По ее словам, одна из приглашенных гостей забыла о главном правиле свадебного дресс-кода - не надевать белое, если ты не невеста.

Подруга невесты появилась на ее свадьбе в таком же платье, которое та надевала накануне праздника по случаю девичника. Невеста не на шутку разозлилась, ведь платье было белым.