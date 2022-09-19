В ведомстве напомнили, что это нелегально – на случай, если у кого-то возникнут какие-либо идеи на этот счет.

Представитель Красного Креста призвал тайцев не продавать почки ради покупки новеньких iPhone 14. В ведомстве напомнили, что это нелегально – на случай, если у кого-то возникнут какие-либо идеи на этот счет.

Все началось из-за вирусного маркетинга, на которой трое тайцев со свежим швом на теле держат в руках новые телефоны. Подразумевается, что каждый из них продал почку, чтобы купить флагманский смартфон от Apple.

Торговля органами запрещена. Неуместно предлагать продавать органы, особенно для получения денег на покупку iPhone. Это морально неправильно и неэтично – заявил представитель тайского Красного Креста. Видео дня

Изображение попало в тайскую сеть через веб-страницу с мемами, но официальные лица, видимо, восприняли ее всерьез. И вдобавок призвали желающих регистрироваться в Центре донорства органов Тайского Красного Креста, чтобы стать донорами после смерти.

На прошлой неделе Apple начала принимать предварительные заказы на iPhone 14 в Таиланде. Там он продается по цене от 32 900 до 66 900 тайских бат (примерно от 32 до 66 тыс. грн), в зависимости от модели и объема памяти. Таиланд стал одной из первых стран, получивших новый iPhone 16 сентября.

Западные журналисты в своих обзорах называют базовые модели линейки iPhone 14 главным разочарованием года. Отмечается, что обычные айфоны 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic.

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