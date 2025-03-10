У Кобзаря при жизни было немало женщин и романтических связей.

Сегодня, 10 марта, исполнилось ровно 164 года со дня смерти легендарного украинского художника и поэта Тараса Шевченко. Его имя живет до сих пор, а его творчество стало еще более актуальным в современной Украине. Кроме большого творческого наследия, которым сейчас активно интересуются украинцы, не менее увлекательным была и личная жизнь Кобзаря. При жизни знаменитость стал не только гением слова, но и любимцем женщин, который закрутил немало романов.

В то же время, даже несмотря на большое количество женщин в жизни поэта, его личная жизнь так и не сложилась. Он не смог создать свою семью. УНИАН рассказывает о тайнах отношений Шевченко и с кем он крутил роман более 200 лет назад.

Первая любовь Кобзаря

Первой девушкой в жизни Шевченко была его соседка из Кирилловки Оксана Коваленко. Вместе они провели детство, а их матери даже думали, что дети в будущем поженятся. Однако произошло иначе. Тарас Григорьевич вспоминал детскую любовь к Оксане в своих стихах, в частности, в "Мені тринадцятий минало". Исследователи его жизни и творчества считают, что эта девушка была первым увлечением поэта и у него к ней была симпатия.

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Роман с польской портнихой

В городе Вильно молодой Тарас встретил польскую портниху Ядвигу Гусиковскую. Девушка была старше художника на восемь лет, но это не смущало пару. Она стала его первой серьезной любовью и помогла ему выучить польский язык. Правда, их роман был коротким. Причиной стало польское восстание 1830 года, из-за которого Шевченко вынужден был уехать из страны.

Ссора с другом из-за девушки и разбитое сердце Шевченко

В Петербурге, еще до выкупа из крепостничества, Шевченко жил у Ивана Сошенко - художника. Именно Сошенко познакомил Тараса с Карлом Брюлловым, что в итоге помогло ему собрать средства на выкуп из крепостного права.

Но дружбу двух художников омрачило увлечение юной натурщицей Марией Европеус, которая позировала художникам. Шевченко, в то время молодой, харизматичный и впечатлительный, также увлекся девушкой. Однако она отдала предпочтение Сошенко, что стало причиной конфликта между друзьями. Это был не просто обычный юношеский любовный треугольник, а настоящая драма для Шевченко, у которого было разбито сердце. Из-за ссоры он был вынужден покинуть жилье Сошенко, хотя позже они помирились.

Невзаимная любовь в жизни поэта

История с Варварой Репниной - это один из самых трогательных и одновременно самых трагических эпизодов в жизни Шевченко. Княжна, которая была дочерью бывшего генерал-губернатора Малороссии, безумно влюбилась в художника, когда он гостил в их имении в Яготине в 1843 году. Она была образованной, глубоко духовной женщиной, писала ему письма и посвящала повести. Однако поэт видел в ней лишь подругу и не ответил взаимностью.

Ее чувства остались неразделенными, что стало для нее большим душевным потрясением. Несмотря на это, она сохраняла теплые воспоминания о нем до конца жизни, помогала популяризировать его творчество и даже ходатайствовала за него во время ссылки.

Отношения с замужней женщиной

Анна Закревская, жена помещика Платона Закревского, была женщиной редкой красоты и незаурядного ума. Шевченко познакомился с ней в имении Березовая Рудка, и их общение быстро переросло в романтическую связь. Она очаровала поэта своим изяществом и тонким пониманием искусства, а он - ее искренностью и душевной открытостью. Была ли между ними настоящая романтическая история, остается загадкой, ведь Анна была замужем, а Шевченко не хотел нарушать ее покой.

Однако именно ей он посвятил немало поэтических строк, а ее портрет, написанный им, остается одним из самых выразительных образов женщин в его творчестве. Анна была одной из немногих, кто по-настоящему понимал глубину его натуры, и могла бы стать самой большой любовью его жизни.

Неудачная попытка женитьбы

В 1859 году Шевченко увлекся служанкой своего брата Варфоломея - Харитой Довгополенко. Он мечтал жениться на ней и жить вместе в усадьбе над Днепром. Поэт просил брата и его жену посодействовать его женитьбе, но они выступили против такого брака. Родные Кобзаря были убеждены, что ему нужна женщина, с которой бы он мог поговорить о творчестве, которая была бы духовным и умным человеком. Сама Харита не ответила взаимностью художнику и отказалась идти за него замуж. Она влюбилась в писаря, с которым позже построила семью.

Последняя женщина в жизни Шевченко

Ликера Полусмак была последней женщиной в жизни Кобзаря. Их отношения стали одними из самых трагических в его жизни. Ликера, бывшая крепостная, стала частью жизни знаменитости, когда тот был уже зрелым мужчиной, пережившим много страданий и разочарований. Поэт планировал жениться на ней и прожить вместе до конца жизни, но судьба решила иначе. Девушка была значительно моложе своего избранника, а ее репутация была далеко неидеальной.

Однако со временем, когда Ликера начала изменять ему, поэт не выдержал и разорвал помолвку. Он выразил свои чувства через поэзию, написав ей несколько стихотворений. Шевченко хотел построить с ней семью, но пренебрежительное отношение женщины разрушило мечты Кобзаря.

Всю свою жизнь Тарас Григорьевич искал искренней и верной любви, которую так и не смог встретить. Несмотря на большое количество романов и женщин, которые его окружали, мало кто смог завоевать его доверие, но потом все равно не оправдывали ожиданий.

Поэт был также патриотом и искал в женщине не только любовь, но и моральную поддержку в его борьбе за свободу и справедливость, что создавало дополнительные трудности в отношениях. На его личную жизнь повлиял его статус в обществе, пережитые им трагедии и неудачные романы с женщинами. Из-за этого сердце Кобзаря осталось свободным вплоть до его самой смерти.

Напомним, ранее УНИАН писал о неожиданных фактах о Тарасе Шевченко. В частности, при жизни Великий Кобзарь любил тратить деньги на моду и изучал польский ради женщины.

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