Отже, Business Insider запитав стилістів високого класу, чого зараз шукають їхні заможні та знамениті клієнти, щоб визначити, які стилі та аксесуари насправді актуальні.

Практически каждый знает о существовании крупных и довольно дорогих брендов одежды, таких как Louis Vuitton или Gucci. Однако одного знания брендов недостаточно для создания стильного гардероба, пишет Business Insider. Издание обратилось к стилистам, которые работают с богатыми клиентами и знаменитостями, чтобы узнать, какие аксессуары и виды одежды находятся в моде на начало 2025 года.

Приталенные блейзеры

Знаменитый стилист Ким Аппельт рассказала изданию, что приталенные и "расслабленные" блейзеры подходят для стиля "power casual", сочетающего в себе изысканность без излишней формальности.

"Они подходят ко всему: от джинсов до юбок-комбинаций, создавая лаконичный, элегантный образ, который выглядит непринужденно", - отметила Аппельт.

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Кожа и замша

Основательница Miranda New York и стилист Дезире Миранда отметила, что многие выбирают кожаные и замшевые вещи, чтобы придать своим образам стильности:

"Эти элементы гардероба создают ощущение престижа и статуса, при этом оставаясь неподвластными времени. Найдя идеальную вещь — будь то пальто, брюки или куртка, — она со временем будет подстраиваться под ваше тело, обеспечивая уникальную и комфортную посадку".

Классическая пара кожаной обуви

Кожаная обувь универсальна и подходит как для официальных, так и повседневных образов, что делает её идеальной для офиса, прогулок и более формальных мероприятий. Лоферы, ботильоны - это хит.

Монохромные образы

Ведущий эксперт моды и стилист Линдси Берней подчеркнула, что монохромные образы выглядят роскошно. Они передают ощущение роскоши через сдержанность. Ношение одежды одного цвета с головы до ног, особенно в нейтральных тонах, создает стильный, утонченный образ, который выглядит свежо и вневременно.

Стилист советует использовать чистые линии и качественные ткани для добавления изысканности.

Структурированные минималистичные сумки

Аппельт отметила, что сумки с минимальным количеством логотипов сейчас пользуются спросом. Сдержанный внешний вид — это новый символ статуса, по ее словам. Этот сдвиг в сторону минимализма показывает уверенность в своем стиле без необходимости что-то доказывать.

Кашемировая одежда

Кроме того, сейчас популярны качественные кашемировые свитера, кардиганы и водолазки в нейтральных тонах. Кашемир служит долго и становится мягче со временем.

Такая одежда отлично отражает текущую тенденцию на "тихую роскошь": она удобная, качественная и при этом ненавязчивая.

Индивидуальные украшения

Аксессуары так же важны, как и сама одежда, в мире высокой моды. Сейчас в тренде уникальные украшения на заказ. Это могут быть индивидуально изготовленные изделия, например, золотое кольцо с гравировкой, или винтажные украшения с семейной историей.

Ранее УНИАН сообщал про главные тренды 2025 года по мнению Андре Тана.

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