Девушка за $135 тысяч "превратила" себя в Барби и лишилась работы (фото)

Девушка делала бразильскую подтяжку ягодиц, операцию на влагалище, две ринопластики, несколько раз уменьшала подбородок и изменяла форму челюсти. Кроме того, она делала подтяжку и увеличение губ, а также – подтяжку бровей и увеличение груди.

Девушка из Будапешта по имени Барбара Луна Сипос потратила 135 тысяч долларов, чтобы быть похожей на куклу Барби и лишилась работы из-за своей «красоты».

Об этом сообщает Medialeaks.

Девушка с детства обожала куклу Барби, поэтому решилась на ряд дорогих пластических операций. Первую она сделала в 17 лет – увеличила грудь. Годом позже, в 2016 году, она встретила своего будущего мужа, который тоже любил пластические операции и стремился быть похожим на игрушку. Именно он стал спонсором следующих пластических операций Барбары.

Девушка делала бразильскую подтяжку ягодиц, операцию на влагалище, две ринопластики, несколько раз уменьшала подбородок и изменяла форму челюсти. Кроме того, она делала подтяжку и увеличение губ, а также – подтяжку бровей.

Но теперь Барби не может устроиться на работу, потому что «ее аура и харизма сводит мужчин с ума». Но в то же время Барбаре нравится купаться в мужском внимании, и она хочет найти себе нового мужа, ведь в 2019 году она развелась.

Как сообщал УНИАН, украинская олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира Ольга Харлан получила персональную копию куклы Барби от американской компании Mattel.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram