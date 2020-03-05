Украинка Харлан стала прототипом куклы Барби (фото)

Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которой посвятили куклу Barbie.

Украинская олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира Ольга Харлан получила персональную копию куклы Барби от американской компании Mattel.

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Об этом сообщается на сайте компании, передает lb.ua.

Кукла-фехтовальщица вошла в серию Role Models, которую начали выпускать два года назад в честь Международного дня женщин.

Харлан стала первой украинкой, которая попала в эту серию. Такие куклы есть только у девяти спортсменок мира.

Саблистке вручили персональную куклу, которая выглядит, как сама спортсменка в экипировке.

"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда-то сама стану куклой Barbie! Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный брэнд Barbie для создания этой красотки", - прокомментировала событие в своем Instagram Ольга Харлан.

"Мне безумно приятно. Я нахожусь в числе девушек, которые настолько великие в своем деле, но Барби выбрал именно меня. Занимаюсь спортом 20 лет, но не замечаю многих вещей. У меня была Барби, одевала ее, шила платье. Но никогда не думала, что сама буду Барби. Сейчас призываю всех девушек в спорте к действиям. Если девушки, которые занимаются спортом, думают, что их вид спорта неженственный... Я хотела доказать, что женщины могут быть великими в фехтовании. Ведь считается, что фехтование неженский вид спорта. А я хотела быть сильнее мужчин", – прокомментировала награду Харлан, передает Трибуна.

Американская компания занимается изготовлением игрушек с 1945 года. Кроме Харлан, специальную куклу от всемирно известной компании получали еще девять спортсменок, среди которых футболистка Аманда Анри, легкоатлетки Айрин Палшите, Дина Эшер-Смит и Малайка Михамбо.

Ольга Харлан - украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве, бронзовый призер Олимпиады-2012, шестикратная чемпионка мира и чемпионка Европы.