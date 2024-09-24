Перед включением секундомера стоит вспомнить, как легко отличить панцирь черепахи от пожелтевшего листа.

Загадки для детей и взрослых о животных и природе можно использовать как быстрый тест для проверки коэффициента интеллекта (IQ) - те, кто вовремя справился с таким заданием, - явные умники.

Новый визуальный быстрый тест для проверки IQ таков - следует среди большого количества листьев разыскать черепах. Справиться с таким задание надо за 9 секунд.

Эта загадка с подвохом - если до того, как браться за ее выполнение, вы поймете, в чем именно заключалась "ловушка", то искать животных вам может стать легче. До того, как запускать обратный отсчет времени, следует также вспомнить, по какому признаку черепаху можно легко отличить от упавшего пожелтевшего листа.

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Подвох заключался в том, что по цвету панцирь черепах очень похож на пожелтевшие листья. А поиски вы могли бы себе упростить, если бы вспомнили, что у черепах на панцирях есть узор, который напоминает шахматную доску.

Такая интересная визуальная головоломка уже опубликована

На визуальной головоломке с "ловушкой" надо найти бабочку среди большого количества цветков люпина. На поиски следует потратить всего 11 секунд. Перед тем, как включить секундомер, подумайте, с каким подвохом можете столкнуться во время выполнения задания.

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