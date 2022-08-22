Сам вор и его подельники грабили богатые дома, забирали наличные и драгоценности, отдавая часть добычи бедным.

Полиция в Индии арестовала преступника по прозвищу Делийский Робин Гуд, который занимался разбойными нападениями вместе с шайкой из 25 человек и делился частью награбленного с бедняками.

Как сообщает Би-би-си, Вашим Акрам и его подельники обчищали богатые дома, забирали наличные и драгоценности, отдавая часть добычи бедным, заявили в столичной полиции. Однако в реальности Акрам и его подельники были мало похожи на благородного диснеевского Робин Гуда: львиную долю награбленного они все же оставляли себе.

По данным правоохранителей, Вашим Акрам совершил 160 преступлений, включая попытку убийства и изнасилование.

Полиции понадобилось четыре месяца, чтобы поймать 27-летнего преступника. Его задержали, когда стало известно о том, что он находится возле одной из железнодорожных станций в Дели для встречи с одним из своих подельников.

Вашим Акрам неоднократно менял убежище, скрываясь от правоохранителей по разным индийским штатам, говорится в заявлении полиции. Поскольку шайка Акрама помогала бедным, он получал поддержку от местных жителей, которые сообщали ему о передвижениях полиции и помогали уйти от преследования.

Как сообщал УНИАН, в Барселоне полиция благодаря видеозаписи задержала вора, который обокрал туриста на пляже тогда, когда другой отдыхающий давал интервью журналистам.

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