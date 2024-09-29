Надо найти правильный ответ на пример / коллаж УНИАН с фото pixabay.com

Математические загадки для детей и взрослых могут помочь стать внимательнее и логичнее мыслить и научиться максимально быстро овладевать собой и браться за дело, если на выполнение задачи установлен дедлайн.

Создана сложная свежая загадка - надо за 6 минут найти правильный ответ на математический пример, который нужно решить необычным способом. Журналисты отметили, что правильно справиться с задачей вам помогут уже решенные примеры:

Если вы поймете, по какому алгоритму там был вычислен ответ, то сможете "раскусить" загадку.

Надо вовремя понять, какой правильный ответ на пример / коллаж УНИАН

Правильный алгоритм таков - надо было просто сплюсовать все числа, которые стоят перед знаком равно.

Чтобы вычислить правильный ответ, надо было сложить все числа / коллаж УНИАН

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Среди большого количества часов надо разыскать те, которые по определенному признаку можно назвать странными. Есть подсказка - не следует много времени тратить на то, чтобы разглядывать формы предметов. На поиски странных часов надо потратить всего 9 секунд.

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