Перед тем, как браться за поиски странного числа, стоит подумать, в чем может заключаться подвох.

Визуальные украинские загадки про числа в форме головоломки могут быть интересными и полезными как для детей, так и для взрослых. Благодаря таким заданиям можно научиться лучше концентрировать внимание и находить необходимое среди большого количества похожих объектов.

Свежая головоломка такова - следует среди сотни чисел 7689 разыскать то, которое можно считать странным по какому-то признаку. Это коварная загадка, если вы поймете, в чем может заключаться подвох, то, возможно, справитесь с поисками быстрее.

Когда засечете время, прищурьтесь, а уже потом начинайте внимательно разглядывать каждую часть изображения. Журналисты отметили, что сначала надо понять, каких чисел подавляющее большинство:

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Потом разыщите "белую ворону".

Лишним среди чисел 7689 было число 7639. Подвох заключался в том, что восьмерку легко перепутать с тройкой, поэтому поиски странного числа - непростое дело.

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Надо среди кучи рыбок разыскать ту, у которой нет пары. Победителем будет тот, кто сможет разыскать одинокую рыбку за 10 секунд.

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