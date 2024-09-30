Не следует тратить время на то, чтобы считать рыбок.

Визуальные загадки для детей о живых существах в форме оптических иллюзий могут помочь развить внимание, логическое мышление, а также собранность.

Создано новое задание - на картинке среди большого количества рыб надо найти ту, у которой нет пары. На поиски одинокой рыбки следует потратить 10 секунд.

Для того, чтобы одержать победу, следует действовать следующим образом:

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охватите взглядом изображение;

не тратьте время на подсчет рыб;

найдите ту рыбку, которая не похожа ни на одну из других.

По сведениям журналистов, хитрость заключается в том, что среди изображенных рыб есть одна, которая очень похожа на ту, что надо разыскать:

Стоит сконцентрировать всю свою внимательность на поисках той рыбки, которую можно назвать уникальной.

Одинокая рыбка находилась в нижней части изображения.

Вот такая оптическая иллюзия уже опубликована

Среди гусей надо найти гордого орла. На поиски следует потратить всего 7 секунд. Чтобы справиться вовремя, надо вспомнить признак, по которому орла легко отличить от гуся или гусыни.

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