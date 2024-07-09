Визуальная загадка с цифрами немного коварна.

Есть очень непростые визуальные загадки на логику с цифрами, над которыми будут ломать головы не только дети, но и взрослые. Благодаря таким заданиям можно научиться быстрее мыслить и анализировать увиденное.

Вот такая новая оптическая загадка - надо среди большого количества цифр разыскать то число, у которого нет пары. Победителем будет считаться тот, кто справится с поисками за 7 секунд.

Сначала надо обратить внимание на то, каких чисел подавляющее большинство. После этого надо будет найти ту цифру, у которой пары нет. Оптическая иллюзия немного коварная, поэтому надо быть чрезвычайно внимательными.

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Правильный ответ таков - пары на картинке нет у числа 1616, поскольку остальные цифры 1676. Подвох заключался в том, что цифра 1 похожа по начертанию на 7.

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Ранее опубликована очень сложная головоломка - нужно среди сотни 8 разыскать скрытую букву. На поиски буквы следует потратить всего 9 секунд. Важно в начале выполнения задания максимально сконцентрироваться.

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