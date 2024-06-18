Важно в начале выполнения задания взять себя в руки.

Непростые загадки на логику, которые созданы на основе визуальной составляющей, - могут также помочь улучшить внимательность и способность быстро брать себя в руки при необходимости.

Есть такое свежее задание с подвохом - нужно за 6 секунд разыскать среди сотни Б букву, которую по определенному признаку можно назвать странной. Если вы будете логически мыслить, то, возможно, сможете понять, с какой именно подвохом можете столкнуться. В таком случае вам будет проще справиться с заданием, потому что вы будете понимать, на что в первую очередь нужно обращать внимание.

Очень важно при выполнении задания в первые секунды взять себя в руки, поскольку может показаться, что перед вами просто изображение только с кучей букв Б. Надо выдохнуть, собраться и очень внимательно начать искать букву, которая не такая, как все.

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Теперь мы объясним, какая же буква отличалась от кучи Б. Речь шла о букве В, и подвох заключается в том, что она достаточно похожа на Б по начертанию. Буква В находилась в правой части визуальной загадки.

Такая сложная визуальная головоломка размещена в сети

Среди большого количества различных бутылок надо найти вазу за менее чем 10 секунд. На выполнение задания следует потратить только 8 секунд. Стоит отметить, что это задача с подвохом, поэтому надо быть очень внимательными.

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