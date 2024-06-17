Во время выполнения задания не стоит тратить время на подсчет бутылок.

Некоторые визуальные головоломки-загадки на логику для детей под силу решить только тем, кто имеет исключительный уровень внимательности.

Одно из таких сложных заданий о вазе - ее следует разыскать среди большого количества бутылок. Выполнить задание нужно за 8 секунд. Если вы поймете, какой может быть подвох, то, возможно, справитесь даже раньше.

Важно также не перепутать какую-то из бутылок с вазой. Именно поэтому надо быть максимально внимательными и "включать" логическое мышление. Чтобы победить, также стоит отказаться от одного действия, которое просто отберет время, - это подсчет бутылок.

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А теперь мы раскроем правильный ответ - ваза была очень близко возле правого угла изображения. Эта ваза прозрачная, поэтому ее сложно найти. Кроме того, на визуальной головоломке изображена ажурная бутылка, которую легко можно спутать с вазой.

Уже размещена такая каверзная головоломка

Среди большого количества гордых тигров нужно найти львенка. На поиски "спрятанного" животного следует потратить 8 секунд. Перед тем, как браться за поиски, вспомните, как льва легко можно отличить от тигра.

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