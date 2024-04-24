Для того, чтобы вовремя справиться с оптической загадкой, придется увеличить масштаб изображения.

Визуальные загадки о животных для детей и взрослых могут помочь ощутимо улучшить внимательность и логическое мышление. Кроме того, можно проверить остроту своего зрения.

Попробуйте справиться с такой оптической иллюзией - на первом плане водоем, потом зелень и деревья, и где-то среди всего этого есть дикая утка. Это задание с подвохом, поэтому не спешите с выводами насчет увиденного. Ваши глаза могут быть обмануты. Чтобы понять, где же действительно находится птица, нужно будет увеличить масштаб изображения.

На это надо потратить буквально миллисекунды, поскольку на само задание потратить следует только 11 секунд.

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Что может привести к поражению:

бесцельное рассматривание пейзажей;

сосредоточение только на одном участке изображения.

Попробуйте охватить взглядом всю оптическую иллюзию, увеличьте масштаб и потом очень быстро и подробно ее изучите. Обращайте внимание на все, что может напомнить птицу. Стоит отметить, что утка может быть в очень неожиданном месте, и вы ее даже можете перепутать с чем-то неодушевленным.

Раскроем правильный ответ на загадку - утка была с правой стороны изображения. Подвох заключался в том, что птичку можно спутать с веткой дерева.

Загадка с подвохом уже размещена - что следует сделать

Среди немалого количества букв нужно всего за 7 секунд разыскать цифру. Подвох заключался в том, что есть цифра, которую можно спутать с буквой. Будьте внимательны, цифра на картинке-загадке только одна.

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