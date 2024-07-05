Во время выполнения задания можно попасть в "капкан".

Визуальные загадки на логику для взрослых и детей способны помочь научиться очень быстро обращать внимание на важные детали, находить что-то довольно незаметное.

Создана такая удивительно сложная оптическая иллюзия-загадка - среди большого количества ломиков арбуза надо разыскать один, в котором нет косточек. Справиться с поисками надо за 7 секунд.

Во время выполнения задания вы можете попасть в "капкан" - ни в коем случае не надо считать косточки, которые видите в ломтиках арбуза. Ваша задача просто заметить, есть ли они в каком-то ломтике, и продолжить дальше поиски. Если вы станете действовать таким образом, то будете иметь высокие шансы на победу.

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Сейчас мы покажем, где находился ломтик, в котором не было косточек. Странный ломтик "спрятали" во второй строке снизу изображения.

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Среди сотни чисел 8 нужно найти спрятанную букву. На поиски необходимо было отвести всего 9 секунд. Перед тем, как браться за поиски, стоит подумать логически и, возможно, вы поймете, о какой букве может идти речь.

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