Не стоит тратить время на то, чтобы рассматривать цветы, которые находятся в вазах.

Для того, чтобы развивать сообразительность и внимательность, можно решать оптические иллюзии-загадки для детей и взрослых, на которых изображены различные объекты.

Есть такое свежее хитрое задание - нужно среди большого количества ваз с цветами найти странную. Возможно, мастер во время работы что-то перепутал. Вы можете еще до того, как включите секундомер, подумать, что с предметом может быть не так. На выполнение оптического задания следует потратить всего 11 секунд.

Чтобы увеличить шансы на победу, откажитесь от лишних действий - в частности, не тратьте время на рассматривание цветов, которые находятся в вазах. Старайтесь максимально быстро рассмотреть все вазы и понять, какая же именно среди них может быть странной.

Видео дня

Правильный ответ на хитрую загадку таков - странной названа ваза, которая отличается от других своей формой. Странный предмет "спрятали" в первой строке, расположенной внизу изображения.

Интересные новости - сегодня это стоит внимания

Ранее на УНИАН была опубликована оптическая иллюзия с подвохом - нужно среди ромашек найти пчелу. Потратить на поиски насекомого необходимо всего 7 секунд. Очень важно не любоваться ромашками и не считать их.

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