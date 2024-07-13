Визуальное задание содержит подвох, поэтому следует "включать" логическое мышление.

Оптические загадки для детей и взрослых в форме оптической иллюзии могут помочь развить внимательность и логическое мышление и научиться быстро актуализировать уже приобретенные знания и опыт.

Создана такая оптическая иллюзия - следует за 8 секунд среди большого количества воробьев найти ласточку. Чтобы вовремя справиться с заданием, надо знать, как отличить ласточку от воробьев. Это задание очень сложное, поскольку содержит подвох, и поэтому надо мыслить логически.

Важно вспомнить, по какой особенности можно быстро найти ласточку среди воробьев.

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Во время поисков многие могут обращать внимание на шею птиц и думать, что именно по белой ее окраске можно легко разыскать ласточку. Подвох заключается в том, что есть ласточки, шея которых похожа по окраске на перья воробьев. Ласточка была неподалеку правого верхнего угла оптической иллюзии.

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Ранее была опубликована загадка с цифрами - надо за 7 секунд среди большого количества чисел 1676 найти число, у которого нет пары. Важно после того, как начнется отсчет времени, не растеряться.

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