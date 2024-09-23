Следует разыскать собаку / коллаж с фото pixabay.com и УНИАН

На оптической иллюзии, в основе которой лежат Алешковские пески (это песчаный массив, который находится под городом Херсон), надо найти собаку, которая спряталась.

Такие визуальные загадки на логику и внимательность для детей и взрослых могут быть полезны, поскольку способны помочь повысить уровень внимательности. Новое задание является просто "взрывным" для мозга, поскольку пса хорошо спрятали, да еще и разыскать его надо за очень короткий промежуток времени - 7 секунд.

До того, как запускать обратный отсчет времени, нужно подумать, как лучше действовать, чтобы быстро разыскать животное.

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Стоит сделать вот как:

  • охватить взглядом изображение;
  • определить часть оптической иллюзии, где точно не может быть пса;
  • начать внимательно "сканировать" оптическую иллюзию, двигаясь снизу вверх или наоборот.

Если действовать таким образом, то будет больше шансов на то, что вы вовремя разыщете собаку.

Где-то среди песков есть пес, и его надо найти / коллаж УНИАН

Животное "пряталось" за дюной, на которой выросли кусты, поэтому заметить его крайне трудно.

Пса "спрятали" за дюной / коллаж УНИАН

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На картинке все сразу видят много люпина, а надо разыскать бабочку. Это оптическая головоломка с "ловушкой". С задачей нужно справиться за 11 секунд.

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