Стоит продумать свои действия до того, как включите обратный отсчет времени.

На оптической иллюзии, в основе которой лежат Алешковские пески (это песчаный массив, который находится под городом Херсон), надо найти собаку, которая спряталась.

Такие визуальные загадки на логику и внимательность для детей и взрослых могут быть полезны, поскольку способны помочь повысить уровень внимательности. Новое задание является просто "взрывным" для мозга, поскольку пса хорошо спрятали, да еще и разыскать его надо за очень короткий промежуток времени - 7 секунд.

До того, как запускать обратный отсчет времени, нужно подумать, как лучше действовать, чтобы быстро разыскать животное.

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Стоит сделать вот как:

охватить взглядом изображение;

определить часть оптической иллюзии, где точно не может быть пса;

начать внимательно "сканировать" оптическую иллюзию, двигаясь снизу вверх или наоборот.

Если действовать таким образом, то будет больше шансов на то, что вы вовремя разыщете собаку.

Животное "пряталось" за дюной, на которой выросли кусты, поэтому заметить его крайне трудно.

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На картинке все сразу видят много люпина, а надо разыскать бабочку. Это оптическая головоломка с "ловушкой". С задачей нужно справиться за 11 секунд.

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