Во время "очень сильного шторма" на лодку туристов обрушилась большая волна и всех выбросило в воду.

Отец одного из австралийских серферов, пропавших без вести в море у побережья Индонезии, рассказал о 37-часовом испытании своего сына, сказав, что его сын "окаменел", когда ночью дрейфовал на доске для серфинга.

Эллиот Фут, его девушка Стеф Вайс и друзья Уилл Тигл и Джордан Шорт находились в небольшой лодке, которая перевернулась в море во время шторма недалеко от острова Пинанг у побережья Ачеха в воскресенье вечером, пишет The Guardian.

Все они выжили после почти двухдневного дрейфа в воде. На борту также находились три индонезийских члена экипажа, один из которых пропал без вести во вторник днем.

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Отец Фута, Питер Фут, сказал, что это было почти "смерть в семье", когда он узнал, что его сын пропал без вести в море.

"Это был такой стресс. Но сейчас все хорошо. Это просто потрясающая штука для выживания. Он выглядит немного беспорядочным, но он в порядке. Он только что получил несколько порезов на боку, возможно, от лодки", - сказал он.

Питер заявил, что во время "очень сильного шторма" на лодку обрушилась большая волна, и всех выбросило в воду.

"Они все схватили плавсредства и доски для серфинга и сбились в кучу. Но Эллиот решил грести и позвать на помощь. Он подумал, что остров находится в определенном направлении, и отправился в путь. Он окаменел. Он дрейфовал на доске для серфинга в одиночестве полтора дня, и мое сердце разбилось, когда я услышал, как он напуган. Ночью он дрейфовал в полном одиночестве в океане, и он был угольно-черным", - сказал он.

Остальные были подобраны катамараном под управлением австралийца, живущего в этом районе, но Эллиота не могли найти в течение нескольких часов после этого.

Питер сказал, что Эллиот интересовался здоровьем и фитнесом, что, вероятно, помогло ему выжить.

"Он выполняет дыхательные техники, голодает, принимает ледяные ванны, и я думаю, что это помогло ему выжить. Он был на доске 37 часов", - добавил он.

Питер сказал, что Эллиот и его друзья собираются остаться до конца своего серф-путешествия, несмотря на тяжелые испытания.

"Он со своими лучшими друзьями, погода наладится, а прибой фантастический. Люди продолжают спрашивать меня, в какой больнице он находится. Никто из них не обращался в больницу. Они вернулись на курорт", - рассказал мужчина. Питер сказал, что ему сказали, что один член экипажа все еще пропал.

Представитель Министерства иностранных дел и торговли подтвердил, что четыре австралийца, пропавших без вести, были обнаружены и находятся в безопасности.

"Два из трех индонезийских членов экипажа также были обнаружены. Мы мысленно с семьей третьего члена экипажа, поиски которого продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Истории спасения в море

В Италии сотрудники береговой охраны спасли 539 мигрантов, дрейфовавших в Средиземном море на рыбацкой лодке. Лодка находилась у берегов острова Лампедуза. По данным местных СМИ, в нем находились граждане разных стран, среди которых Египет, Сирия и Северная Африка.

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