В одном из британских пабов прохожие застали пару, которая занималась сексом прямо в помещении заведения, не особо скрываясь от глаз других.
Видео обнародовал британский таблоид The Sun.
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Автор видео прокомментировал в одной из социальных сетей, что надеется, сиденье потом почистят. Другой оправдывал парочку, поскольку те могли не знать, когда после ужесточения карантинных ограничений в стране смогут еще прийти в заведение.
Напомним, в Великобритании из-за рекордной смертности от коронавируса возобновили локдаун.
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