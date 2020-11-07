Прохожие заметили пару через панорамное окно заведения.

В одном из британских пабов прохожие застали пару, которая занималась сексом прямо в помещении заведения, не особо скрываясь от глаз других.

Видео обнародовал британский таблоид The Sun.

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Автор видео прокомментировал в одной из социальных сетей, что надеется, сиденье потом почистят. Другой оправдывал парочку, поскольку те могли не знать, когда после ужесточения карантинных ограничений в стране смогут еще прийти в заведение.

Напомним, в Великобритании из-за рекордной смертности от коронавируса возобновили локдаун.

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Автор: УНИАН