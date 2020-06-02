"На глазах у детей": в Британии пара нарушителей карантина занялась сексом в парке (фото)

Британка заметила, как обнаженная пара на виду у всех занималась сексом в траве.

Жительница английского графства Эссекс сняла на видео, как нарушители карантина, введенного в стране из-за коронавируса, занялись сексом в людном парке Торндон Кантри.

На запись обратила внимание газета The Sun.

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Инцидент произошел в воскресенье, 31 мая, когда британка гуляла по парку. Она заметила, как обнаженная пара на виду у всех занималась сексом в траве.

«Поверить в это не могу. Парк был забит людьми. Окружающие были возмущены и поражены тем, что происходило прямо на наших глазах. Это немыслимо, учитывая еще, что Великобритания находится на карантине», - рассказал один из очевидцев.

По словам собеседника издания, парки - это единственное место, куда британцам разрешено ходить.

«И эта больная парочка возомнила, что совокупляться в семейном парке в 11 утра, да еще и на виду у детей, - это нормально», - высказал он свое мнение.

Привлекли ли нарушителей порядка в ответственности - неизвестно.

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